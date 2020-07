Germain : "Il faut que Jump reste"

Alors que le rappeur marseillais Akhenaton, du groupe IAM, a dit vouloir retirer la musique Jump de l'enceinte du stade Vélodrome, Valère Germain, sur RMC, lui a répondu.





"Cette musique donne des frissons à l'entrée des joueurs. Je me souviens de mes premiers matchs avec l'OM, quand les joueurs entraient sur le terrain, j'avais une ou deux secondes où je fermais les yeux et je me disais : "ça y est, je suis sur le terrain avec le public". C'est exceptionnel. Il faut que cette musique reste. Après, qu'elle soit remixée ou pas par Akhenaton, il faudra voir, je ne sais pas ce que ça donnera. Mais il faut que le morceau reste, qu'il soit éternel. Cela fait partie de l'OM, c'est comme si on enlevait le bleu et le blanc du maillot."



Le titre Jump, du groupe de hard rock américain Van Halen, retentit dans le Vélodrome depuis la fin des années 80, glorieuses pour l'OM.