Thauvin : "Ça fait du bien de revenir"

Florian Thauvin a dit toute sa joie à La Provence de revenir sur les terrains, après le match amical contre Pinzgau (5-1).





"Ça fait du bien de revenir et d'être décisif tout de suite. Je suis content de revenir, de jouer au ballon, de retrouver ma passion et de faire ce que j'aime. Psychologiquement, ça fait énormément de bien. Ce n'est que du plaisir. J'ai des jambes, même s'il me reste encore beaucoup de travail. Quand on s'absente aussi longtemps, on a besoin de temps pour revenir. J'ai eu de très bonnes sensations, je me suis bien senti. Je dois continuer à travailler pour faire beaucoup mieux. Je suis passé par une période délicate. Je n'ai pas eu de chance avec le confinement, je suis revenu un match (contre Amiens) et derrière il y a eu le confinement. Mais ça m'a permis de prendre plus de temps, de bien travailler. Pour un joueur de foot, c'est difficile d'être privé de terrain. J'ai passé une année particulière. Quand on vous retire ce que vous aimez, c'est toujours compliqué. Mais ça fait aussi partie de la vie d'un footballeur, il faut l'accepter. C'est la première grosse blessure de puis de le début de ma carrière. Tout ça est derrière moi."



Lié à l'OM jusqu'à l'été 2021, Florian Thauvin va pouvoir aider ses coéquipiers à atteindre les objectifs du club, après n'avoir joué que deux matchs la saison passée.