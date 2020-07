Germain ne s'occupe pas de la vente

L'attaquant de l'OM a révélé à RMC n'être préoccupé que par le terrain.





"Oui, on en a entendu parler (du projet de rachat de Mohamed Ajroudi). Ce serait mentir de dire l'inverse. Mais on ne se pose pas la question. Le coach ne nous en a pas parlé. Ce qui nous importe, c'est le terrain. Ce qu'il se passe en dehors, on n'a pas notre mot à dire. On se concentre sur le terrain et sur la reprise à la fin du mois d'août."



Le projet de rachat, mené par Mohamed Ajroudi et Mourad Boudjellal, n'a pas encore trouvé son épilogue.