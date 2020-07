Ménès : "Boudjellal, qu'est-ce qu'il connaît au foot ?"

Sur son blog, Pierre Ménès a dit profondément douter du projet de rachat de Mohamed Ajroudi et des compétences de Mourad Boudjellal.





"C'est le bordel, mais bon c'est une habitude à Marseille, on se souvient tous de l'épisode Kachkar. Maintenant, j'ai beaucoup de mal à imaginer que des gens qui ont autant d'argent dévoilent leurs cartes comme ça dans les médias. En tout cas, le mec (Mohamed Ajroudi) est en train de s'offrir une campagne de communication à peu de frais. Un petit peu comme Toulon qui bénéficie de la lumière faite par Mourad Boudjellal. Et puis Boudjellal, il est gentil, mais qu'est-ce qu'il connaît au foot ? Ce n'est pas parce qu'il a réussi dans le rugby qu'il va réussir dans le foot. Ça n'a rien à voir, même si je veux bien reconnaître que ça va se jouer sur un terrain avec du gazon. (...) Ce n'est pas le même sport, pas les mêmes investissements, ça n'a rien à voir."



Pierre Ménès peut d'autant plus parler d'incompétence dans le football puisqu'il a lui-même connu une expérience ratée à Reims, où il a démissionné en 2006 après une seule saison au poste de directeur du développement...