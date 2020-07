Maracineanu menace d'un retour du huis clos

A cause de l'attitude des supporters du PSG, lors du match amical contre Waasland-Beveren (7-0), Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, a publié un communiqué offensif.





"Respecter les distances et les protocoles sanitaires est une nécessité absolue pour la santé des supporters et de tous les Français. Des décisions de huis clos pourraient être prises, conformément au droit applicable, si les mesures destinées à lutter contre la propagation du virus ne sont pas respectées lors des prochains matchs."



Ce qui serait très problématique pour le football français, à la fois pour les clubs, qui y perdraient financièrement, que pour les joueurs et les supporters, en particulier de l'OM, puisque les premiers tirent une force souvent insoupçonnée des encouragements des seconds.