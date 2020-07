Germain : "Villas-Boas est content de rester"

L'attaquant de 30 ans a évoqué, sur RMC, le faux-départ de son coach André Villas-Boas à l'inter-saison.





"C'est sûr (que les joueurs ont suivi ce qu'il se disait sur l'avenir du Portugais). C'est vrai qu'on était tous très heureux avec lui cette saison. Il a su mettre les joueurs sur de bons rails. Il est responsable en grande partie de cette belle saison. Il est content de rester et nous aussi. On est tous attachés à lui et lui est attaché à nous. Ça a pu faire pencher la balance sur le fait qu'il reste cette saison. J'espère qu'elle sera aussi belle que la précédente, ça lui donnera raison."



En plus de la L1, l'OM d'André Villas-Boas, lié au club jusqu'en 2021, va jouer la Ligue des Champions.