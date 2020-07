Boulanger rempile pour deux saisons (Officiel)

L'OM a annoncé la prolongation du contrat de sponsoring de Boulanger.





La marque spécialisée dans les équipements de la maison, qui apparaît au dos du maillot olympien, est désormais engagée jusqu'en 2022. Emmanuel Deschamps, son directeur général, a confié sa satisfaction : "Je me félicite du renouvellement de notre partenariat avec l'Olympique de Marseille pour les deux prochaines saisons. Boulanger est aux côtés de l'OM depuis 2015. Et plus que jamais, nous souhaitons continuer à affirmer pleinement notre soutien, notre fidélité à l'OM dans cette période difficile pour les clubs sportifs. Maintenir nos liens est autant un enjeu de sens, de responsabilité, qu'un enjeu de marketing. Nous aimons le sport de haut niveau et ses valeurs. Et nous aimons la passion des fans qui entourent l'OM", a-t-il notamment confié sur le site officiel olympien.



Boulanger sponsorise l'OM depuis 2015.