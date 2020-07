Villarreal : un joli but pour Zambo Anguissa

Frank Zambo Anguissa (24 ans) a inscrit son second but de la saison avec Villarreal, dimanche.





Le milieu défensif a marqué le premier but de la victoire du Sous-marin jaune, face à Eibar (4-0), dimanche. Il est parti de son propre camp, s'est appuyé sur Santi Cazorla, et est allé inscrire son but après avoir cassé un rein sur un joli crochet.



L'ancien joueur de l'OM a fait une belle saison, en Liga. Il a disputé 36 matchs, dont 28 comme titulaire.





Le but de Zambo Anguissa avec Villarreal qui récompense une saison énorme de l'ancien marseillais.



Quelle évolution ! #TeamOMpic.twitter.com/d9BDPtZRYG — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent1393bis) July 19, 2020