Gueye : "Je suis vraiment très content d'être ici"

Pape Gueye (21 ans) était enthousiaste après avoir inscrit son premier but avec l'OM, face au FC Pinzgau (5-1).





"Je n'imaginais pas ça : mon premier match et mon premier but avec les professionnels parce que je n'avais jamais marqué au Havre (en 40 matchs). Je suis vraiment très content d'être ici, c'est ce que j'envisageais quand j'étais plus jeune. Je ne peux qu'apprendre aux côtés de ces grands joueurs", a-t-il confié à L'Équipe. Il a aussi noté des différences dans la préparation des matchs : "J'ai vraiment été surpris par l'intensité aux entraînements."



Gueye a réussi ses débuts non officiels. Le plus dur reste à faire.