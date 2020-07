Boudjellal trolle les journalistes

Sur Twitter, Mourad Boudjellal a répondu à certains journalistes qui mettaient en question les moyens de Mohamed Ayachi Ajroudi.





L'ancien président du RC Toulon a publié une photo de l'homme d'affaires tunisien et lui, assorti du commentaire : "On va payer le café promis..." Un petit tacle adressé aux journalistes qui ont mis en cause Ajroudi et les moyens dont il dispose.



Pour rappel, deux banques ont été mandatées pour négocier le rachat de l'OM avec Frank McCourt.





on va payer le café promis.... pic.twitter.com/mRq7zNpHhT — Mourad Boudjellal (@mouradrct) July 19, 2020