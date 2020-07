Djellit : "Villas-Boas aime beaucoup Slimani"

Nabil Djellit, qui paraît pousser pour que l'OM recrute Islam Slimani (32 ans) depuis plusieurs mois, a commenté l'intérêt dont il est l'objet.





"Les Portugais André Villas-Boas et Luis Campos aiment beaucoup Islam Slimani. L'attaquant de Leicester s'est fait un nom en Europe au Portugal sous les couleurs du Sporting où il a conquis le coeur des supporters par sa grinta hors norme...", a rappelé le journaliste (dont on se demande parfois s'il est aussi agent) sur Twitter. Slimani sort d'une belle saison avec Monaco, puisqu'il est parvenu à inscrire 9 buts et délivrer 8 passes décisives en 18 apparitions. Ses deux exercices précédents avaient été plus compliqués, entre Leicester, Newcastle et Fenerbahçe.



Son âge peut faire tiquer, alors que le club phocéen s'oriente désormais vers une stratégie de trading.