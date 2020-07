Villas-Boas : "On négocie toujours pour Balerdi"

André Villas-Boas espère que l'OM arrivera à attirer Leonardo Balerdi (21 ans), dans les prochains jours. Il n'y a pour l'instant pas d'accord.





"Je n'ai pas de nouvelles, il reste un joueur de Dortmund. On négocie toujours, mais ce n'est pas encore fait. On sait que d'autres clubs s'intéressent à lui, j'espère qu'on ne va pas perdre cette opportunité. On reste en attente", a déclaré le coach portugais, en marge de la victoire obtenue contre le FC Pinzgau (5-1).



Balerdi, qui joue peu au BVB, pourrait permettre de compenser un possible départ de Duje Caleta-Car.