Akhenaton veut remplacer Jump au Vélodrome

Akhenaton n'aime pas la musique qui accompagne l'entrée des joueurs de l'OM, au stade Orange Vélodrome. Il voudrait convaincre les dirigeants de la remplacer.





"On va la déboulonner, cette musique, elle m'horripile ! Les années 1980, ce n'est pas mon truc. Et le synthé est vraiment trop horrible. Si les dirigeants le souhaitent, IAM peut remixer Jump pour en faire un rap, on va mettre un peu de basses là-dedans ! Avoir notre musique sur l'entrée des joueurs, ce serait un aboutissement", a lancé le rappeur dans les colonnes de L'Équipe.



Il faudra certainement un peu plus que l'accord des dirigeants pour remplacer Jump de van Halen. Et, compte tenu de tout ce que le morceau évoque, il n'est pas si évident que l'idée d'AKH remporterait tous les suffrages dans les rangs des supporters.