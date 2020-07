Anziani : "Les ramener au niveau petit à petit"

L'équipe de National 2 a repris l'entraînement le 7 juillet. Philippe Anziani est prudent, après ces mois d'arrêt. Il a livré ses ambitions pour la saison à venir.





"C'est vrai que c'est un contexte qui est différent parce que les gamins ont été arrêtés pratiquement 3 mois et demi, par rapport à ce virus. Pas de championnat bien sûr pendant quelques semaines, pas d'entraînement depuis", a déclaré le coach de la réserve de l'OM (propos relayés par l'Insider de Twitter @treize013). L'entraînement va peu à peu monter en puissance : "On a trouvé quelques garçons qui étaient déjà affûtés, ils ont perdu quelques kilos. Même s'il y en a qui n'ont pas pu tout faire, on est là pour les ramener au niveau petit à petit."





"L'objectif, c'est de continuer leur formation"

Le technicien a aussi évoqué le championnat à venir. L'objectif principal est de continuer à former les minots : "L'objectif c'est toujours pareil. Nous, déjà dans un premier temps, c'est de maintenir la N2 à ce niveau-là. Parce que c'est le plus gros niveau qu'on puisse avoir au niveau des professionnels. L'objectif, c'est de continuer leur formation, faire un gros travail de formation pour qu'ils puissent avoir toutes les armes à un moment donné chez les pros", a-t-il notamment ajouté.



La saison dernière, l'OM a terminé à la 13e place du classement du groupe A de National 2.