Bielsa à l'OM, Machardy était fan

Jonatan Machardy a beaucoup a apprécié le passage de Marcelo Bielsa à l'OM. Il l'a jugé réussi.





"Bielsa à Marseille, ça a très très bien marché. Il avait un effectif de qualité, mais il tournait avec 13-14 joueurs, a estimé le journaliste au micro de RMC. Il n'avait plus de banc après les blessures de Nkoulou et Ayew à la CAN. Il était obligé de jouer avec Romao en défense centrale. À l'OM, il est quasiment en Ligue des Champions. Avec 2-3 joueurs de plus, ça allait au bout. Tous les jeunes qui sont passés dans les mains de Bielsa à l'OM, ils sont tous partis pour des sommes extraordinaires, comme Imbula à 25 millions... Tous les joueurs qui ont eu Bielsa disent qu'ils ont passé leur meilleure saison avec lui. OK, ça n'a pas trop marché à Lille pendant six mois. Mais, la méthode Bielsa a marché en France. Comme elle marche actuellement en Angleterre."



C'était en 2014-2015 et l'OM avait terminé à la 4e place du classement de Ligue 1. Il est impossible d'oublier les erreurs d'arbitrage vraiment grossières, dans les derniers mois, qui ont privé son équipe d'une bonne dizaine de points.