Pingzau-OM sur Twitch, comment ça marche ?

La rencontre entre le FC Pinzgau Saalfelden et l'OM sera diffusée sur Twitch, ce dimanche.





C'est une première, le premier match amical de l'OM de l'intersaison passera sur Twitch. Dans son édition du jour, La Provence relaie les propos de Corentin Dubois, partner manager sur la plateforme : "Il n'y a aucune obligation de créer un compte sauf si on veut participer au chat de discussion. La diffusion sera gratuite", a-t-il expliqué. Et d'ajouter : "C'est un bon pas en avant pour nous. Qu'une équipe de Ligue 1 soit prête à proposer du contenu sur Twitch, c'est une victoire à part entière. D'autant que l'on cherche à toucher un autre public et s'établir dans d'autres types de contenus."



Le match débutera à 18h30.