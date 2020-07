Latour : "Plus je lis Ajroudi et moins je le crois"

C'est peu de dire que Bertrand Latour n'est pas convaincu par le projet de rachat de l'OM porté par Mohamed Ajroudi. Il pense que l'homme d'affaires tunisien est un menteur.





"J'en suis à douter qu'il ait des gens avec lui, franchement plus je le lis et moins je le crois. Plus je l'entends et plus je me dis que ça n'arrivera jamais. Je n'en suis même pas à imaginer ce que sera un organigramme de l'Olympique de Marseille, je ne vois qu'un tissu de mensonges, même si j'espère me tromper. À chaque interview, il dit la même chose sur la discrétion et on voit ce que ça donne", a déclaré le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.



Se prononcer sur la crédibilité d'un projet, lorsque l'on n'a pas d'information, est un concept... Il faudra quand même un peu plus que des impressions pour en mesurer la solidité. Les prochaines semaines devraient nous éclairer.