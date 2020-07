Mercato : ça ne bouge pas pour Mitroglou ?

Kostas Mitroglou (32 ans) n'aurait pour l'instant pas d'offre, ce mercato.





Non retenu par André Villas-Boas pour le stage de pré-saison en Allemagne, le Grec n'a pour l'instant pas reçu d'offre, indique La Provence. Son salaire et ses prestations semblent avoir refroidi ses prétendants. Il faut rappeler que Mitroglou n'a pas confirmé ses bons débuts, lors de son prêt au PSV Eindhoven, la saison passée. Sa motivation paraît parfois être en mode courant alternatif, ce qui n'est pas compatible avec les attentes qui ont été placées en lui.



A l'OM, Mitroglou a pour l'instant inscrit 16 buts en 50 apparitions, toutes compétitions confondues. S'il veut éviter la saison blanche, on peut imaginer qu'il va devoir faire quelques efforts.