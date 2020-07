Mercato : Slimani tout proche de l'OM ?

Islam Slimani (32 ans) pourrait être transféré à l'OM pour 6 millions d'euros, dans les prochains jours.





Selon les informations publiées par TodoFichajes, l'attaquant est l'objet de négociation entre le club phocéen et son homologue de Leicester. Un accord serait proche et le transfert pourrait être conclu pour un montant de 6 millions d'euros.



Islam Slimani a réalisé une belle saison avec Monaco et inscrivant notamment 9 buts et délivrant 7 passes décisives en 18 apparitions en Ligue 1.