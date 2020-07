Balerdi est "élégant, grand, plutôt doué techniquement"

Nicolas De La Rua a confié le bien qu'il pensait de Leonardo Balerdi (21 ans), lequel pourrait rejoindre l'OM, dans les prochains jours.





Sur Eurosport, le journaliste de Lucarne Opposée a donné son avis sur le possible recrutement de l'Argentin : "Balerdi, c'est une pépite argentine. Il fait parler de lui depuis un moment, pas tant sur le terrain, mais plus sur les à-côtés. Il n'a joué que 5 matchs comme titulaire à Boca. C'est une pépite, mais il reste totalement inconnu pour beaucoup", a-t-il déclaré.





"Il est plutôt doué avec le ballon"

Il a aussi dressé son profil : "Il est élégant, grand, plutôt doué techniquement, mais sur les matchs qu'il a joués, on a vu qu'il y avait une grosse dose d'engagement. Il ne s'échappe pas dans les duels, il est très présent. Il est technique pour relancer, mais dans le duel, il ne s'embarrasse et ne s'embête pas avec le ballon dans les zones chaudes. Mais oui, il est plutôt doué avec le ballon. (...) Sa réputation se limite surtout à Boca, ce n'est pas un nom qui va parler aux Argentins. Il a commencé sa formation au poste de 6, un joueur technique relanceur, qui organise un peu le jeu en retrait, a confié l'observateur. Il a changé de poste dans les équipes réserve avec sa grande taille et sa mobilité limitée, il a été replacé au poste de défenseur central. C'est vraiment à ce poste qu'il s'épanouit", a-t-il ajouté.



Balerdi pourrait être prêté avec option d'achat à l'OM. Il aurait été repéré par André Villas-Boas en 2018.