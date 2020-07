Djellit pense qu'Ajroudi d'instrumentalise l'OM

Nabil Djellit n'a pas du tout confiance en Mohamed Ayachi Ajroudi. Le journaliste de France Football assure que l'homme d'affaires pose question en Tunisie et assure que Frank McCourt l'aurait reçu s'il était vraiment sérieux.





"Aujourd'hui, le désespoir des supporters de l'Olympique de Marseille c'est un fonds de commerce pour certains, c'est l'OM qui est instrumentalisé. Monsieur Ajroudi est clivant et il y a beaucoup de gens qui en sont revenus. Il y a l'histoire avec Depardieu, mais en Tunisie la presse est aussi partagée, il est vu comme quelqu'un de mégalomane, et même de mythomane", a déclaré Djellit au micro de la chaîne L'Équipe.





"Ajroudi a tout gagné dans l'histoire"

Et de poursuivre : "Qui peut dire rationnellement avec les éléments que l'on a qu'il va racheter l'OM et que McCourt va le recevoir ? Si vous êtes sérieux, McCourt vous reçoit, il vous écoute, même si cela ne veut pas dire qu'il va vous vendre le club. Aujourd'hui, McCourt n'a pas reçu Ajroudi et ne veut pas le recevoir. Les banquiers ? On est passé de Rothschild, qui est extrêmement sérieux, à Wingate qui est certainement très sérieux, mais qui est un cabinet d'experts comptables et pas une banque de renommée mondiale. Ce n'est pas la même garantie. S'il n'y a pas Mourad Boudjellal, Mohamed Ajroudi on n'en parle pas aujourd'hui. Ajroudi a tout gagné dans l'histoire, c'est l'homme qui a failli racheter l'OM. Il va aller en Arabie Saoudite ou ailleurs et dire que l'on parle de lui partout dans la presse, il va se servir de cela. Là il est bon. Mais McCourt c'est quelqu'un de sérieux", a-t-il ajouté.



Bien que disposant de peu d'éléments, certains journalistes ont décidé de prendre parti, plutôt que d'observer. Les prochaines semaines nous diront certainement s'ils avaient raison de le faire.