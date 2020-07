Mercato : trois clubs de Liga sur Sarr

Bouna Sarr (28 ans) serait dans le viseur de trois clubs de Liga, en vue du mercato.





Selon L'Équipe, le latéral droit phocéen figure dans le collimateur de l'Atlético Madrid, du FC Séville et du Betis. Et ils ne sont pas les seuls. Le quotidien ajouté que Newcastle, Southampton, Arsenal et le Borussia Mönchengladbach ont aussi pris des renseignements, ces derniers mois. L'OM atteindrait un chèque de 15 millions d'euros pour le laisser filer, alors qu'il dispose de deux ans de contrat.



Sarr pourrait être ouvert à l'idée d'un départ, mais n'exclut pas non plus de rester. Il se plaît à Marseille. Depuis son arrivée, en 2015, il a disputé 179 matchs, toutes compétitions confondues. Bien qu'il ne s'opposerait pas à son transfert, André Villas-Boas a souligné son influence dans le vestiaire et voit en lui un capitaine potentiel.