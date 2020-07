MacHardy explique ce qu'il ferait, s'il était nommé DS de l'OM

Jonatan MacHardy a une idée de ce qu'il ferait s'il était nommé directeur du football de l'OM.





"Ma première décision c'est de changer le titre du poste : je me renomme directeur sportif, parce que faut pas déconner. À un moment donné, t'es à Marseille, pas aux États-Unis. Je ne dis pas que j'ai un Dortmund Project, etc. Il faut arrêter les effets d'annonce. Sinon, trois axes principaux : structure, vision, ambition. Il faut s'occuper de l'effectif. Il faut prolonger Mandanda et trouver son remplaçant dès cette année. Il faut prolonger d'autres joueurs pour les vendre plus tard. J'accorde une augmentation énorme à Thauvin et je le fais prolonger. Impensable de le laisser partir gratuitement. Je voudrais construire mon projet autour de lui. Il faut un projet autour du centre de formation. Ensuite, je fais un point avec Villas-Boas et s'il ne veut pas continuer, je fais une cour effrénée à Christophe Galtier", a déclaré le journaliste au micro de la radio RMC.



Annoncée depuis de nombreux mois, l'arrivée d'un directeur du football peine à se conclure. Le club phocéen paraît pour l'instant se baser sur le travail réalisé par André Villas-Boas, Andoni Zubizarreta et Albert Valentin.