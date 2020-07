Formation : l'OM aurait devancé Lille pour un jeune crack

Le centre de formation de l'OM devrait bientôt voir arriver une nouvelle recrue, en la personne de Marlon Pineau.





Selon @treize013, le club phocéen est parvenu à convaincre le jeune crack de rejoindre ses équipes : "L'Olympique de Marseille a convaincu la famille de Marlon Pineau (2008), joueur de Gardia Club. L'OM a proposé trois fois plus que le LOSC à la signature. L'OM a raflé la mise, et le joueur devrait rejoindre le club", a-t-il posté sur Twitter.



Le Facebook du club de la Garde, où le minot évoluait jusque-là, a pour sa part précisé que l'OM souhaitait établir un partenariat : "Au terme des échanges qui ont été très constructifs, la volonté du club phocéen étant d'établir un partenariat entre nos 2 clubs, gage de reconnaissance pour tous les acteurs qui font que notre club se porte très bien et attire la convoitise de clubs professionnels", a-t-il notamment écrit.



L'OM continue de travailler sur son projet de formation. Il faudra certainement quelques saisons pour en obtenir les bénéfices.