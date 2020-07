Mercato : l'OM pisterait deux joueurs de Man Utd

L'OM travaillerait aux prêts de Marcos Rojo (30 ans) et de Diogo Dalot (21 ans), les deux latéraux de Manchester United.





Si l'on en croit les renseignements obtenus par l'agent Paul Tavares, le club phocéen vise deux éléments de l'effectif des Red Devils, pour renforcer sa défense. Il s'agit donc de l'Argentin et du Portugais.



Le premier, qui est sous contrat jusqu'à l'été prochain, n'a joué que 3 matchs de Premier League, cette saison. Il a été prêté à l'Estudiantes et n'est clairement pas dans les petits papiers de son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer. Il figure sur la liste des transferts par ses dirigeants. Il avait déjà été ciblé par l'OM, en 2018, et n'a depuis disputé qu'une vingtaine de rencontres.



Dalot n'a pas joué davantage, cette saison (4 matchs de Premier League, dont 1 seul comme titulaire). Son contrat court jusqu'en 2023 et il pourrait également bénéficier d'un bon de sortie, ce mercato. Il a été formé au FC Porto, ce qui explique qu'André Villas-Boas le connaisse bien.



On peut imaginer que la venue de Dalot est liée aux éventuels départs d'Hiroki Sakai ou Bouna Sarr. Rojo pourrait quant à lui concurrencer Jordan Amavi, sur le côté gauche.