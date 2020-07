Le Vélodrome transformé en salle de cours

Le stade Orange Vélodrome accueille des enfants de 8 à 14 ans, ce mois de juillet, afin de lutter contre le décrochage scolaire.





Dans son édition du jour, La Provence raconte les vacances "OV School" passées par 24 enfants, au stade Orange Vélodrome. L'objectif de l'opération consiste à leur faire passer des vacances de rêve et de lutter contre le décrochage scolaire. Elle est portée par Synergie Family, lequel a bénéficié du soutien d'Orange et de l'OM : "L'objectif, c'est tout d'abord que les enfants passent des vacances les plus ludiques et les plus belles possible. Le deuxième, c'est de faire en sorte qu'on redonne de la confiance à chaque enfant, qu'on lui redonne de l'estime de lui. Le troisième point est de pouvoir développer à la fois les compétences scolaires (math, français, etc.) mais aussi d'autres compétences comme la créativité ou l'imaginaire", a expliqué le directeur général de Synergie Family.





"Ils ont assimilé certains points de leur programme"

"On s'appuie sur ce lieu qui les envoûte pour les faire travailler... Avec les plus jeunes, on se sert par exemple des jardiniers qui travaillent sous nos yeux pour leur apprendre à calculer un périmètre, etc. De cette manière, des enfants qui n'avaient pas eu le temps de les comprendre à l'école ont assimilé certains points de leur programme", a ajouté une coach scolaire.



L'OM a multiplié les opérations pour aider les populations défavorisées, ces derniers mois.