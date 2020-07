Rachat OM : Ajroudi soutenu par des fonds saoudiens et émiriens

Le projet porté par Mohamed Ayachi Ajroudi serait bien lié à des fonds saoudiens et émiriens.

D'après L'Équipe, l'homme d'affaires tunisien est appuyé par "des fonds notamment saoudiens et émiriens". Dans son édition du jour, le quotidien décrypte l'enjeu qu'est devenu le football pour Doha et Riyad. Et il détaille les tensions qui opposent les deux pays et la possibilité que les tensions se retrouvent dans le domaine du sport : "La rivalité entre le Qatar et l'Arabie saoudite a tout d'une guerre en crampons. Toute occasion est bonne pour prolonger leur affrontement, qui n'est pas seulement économique. À travers le blocus qu'elle impose au Qatar avec ses alliés depuis maintenant trois ans, l'Arabie saoudite a quand même tenté de renverser sa famille régnante, ce n'est pas rien", a notamment confié Jean-Baptiste Guéguan, qui est auteur du livre Géopolitique du sport (Éditions Bréal, 2017), dans les colonnes du journal.



On se moque bien de savoir ce que pense le Qatar des affaires de l'OM, alors qu'il bafoue l'esprit sportif depuis près de dix ans. Mohamed Ayachi Ajroudi devra quant à lui apporter des précisions sur la provenance des fonds, s'il souhaite donner de la crédibilité à son projet.