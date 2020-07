Rachat OM : Acariès tiendrait un rôle important

Louis Acariès serait l'un des initiateurs principaux du projet de rachat de l'OM.

Dans son édition du jour, La Provence tente de faire la lumière sur le projet porté par Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi. Elle essaie notamment de distinguer le rôle tenu par l'ancien censeur olympien. Et il paraît plus important que suspecté de prime abord : "C'est Acariès qui a réuni tout le monde et non l'inverse. En revanche, difficile de savoir dans quel but", a confié une source, restée anonyme.



Le quotidien revient sur la fête d'anniversaire de l'ancien boxeur, à laquelle ont participé le clan Ajroudi, l'ancien président du RCT, ou encore Samia Ghali. Il révèle aussi que les mêmes investisseurs avaient contacté Pape Diouf (dont Acariès était resté très proche), en 2019. Et l'ancien président de l'OM "s'était alors vite rendu compte qu'ils n'avaient pas les reins solides". Alexandre Jacquin, auteur de l'article, suspecte qu'ils soient désormais appuyés par d'autres financiers : "D'autres les ont-ils rejoints depuis ? Vraisemblablement." Acariès serait en tout cas revanchard et aurait toujours des appuis dans les associations de supporters.



Le journaliste conclut en rappelant que Frank McCourt, ses conseillers et Jacques-Henri Eyraud continuent d'affirmer que le club n'est pas en vente et qu'il ne sera pas cédé prochainement. "Qui croire ?"