Icardi : "Les Classiques sont les plus beaux et les plus importants"

Mauro Icardi (27 ans) s'est remémoré son doublé contre l'OM, le 27 octobre dernier.

"Marquer deux buts lors du premier Classique a été une émotion unique parce que j'aime jouer. Les Classiques sont les plus beaux et les plus importants du championnat et j'en ai déjà vécu d'autres. Avoir la possibilité de marquer des buts et de jouer mon premier classique en France ainsi que de marquer deux buts était passionnant", a déclaré l'Argentin dans une vidéo publiée par le site officiel du PSG.



Icardi n'a pour l'instant pas eu la chance de disputer un Classique au stade Orange Vélodrome. Pour rappel, OM-PSG est prévu le 7 février 2021.