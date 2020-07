Mercato : ça reparle de Rabiot à l'OM

Mohamed Ayachi Ajroudi penserait à Adrien Rabiot (25 ans) pour renforcer l'entrejeu de l'OM, dans les prochains mois.

Adrien Rabiot a connu des débuts difficiles, à la Juventus. Il semble néanmoins qu'il s'adapte peu à peu aux exigences de Maurizio Sarri. Selon les informations de CalcioMercatoWeb, il réfléchit sérieusement à un départ, cet été. Et le média croit savoir que l'OM, s'il est racheté par Mohamed Ayachi Ajroudi, pourrait transmettre une offre de 30 millions d'euros pour s'attacher ses services. Il ajoute que Rabiot n'est pas le seul turinois dans le viseur de l'homme d'affaires tunisien, et évoque le nom de... Cristiano Ronaldo, en se basant sur les déclarations des derniers jours.



La presse italienne n'est pas spécialement connue pour sa mesure, et ces publications sont à prendre avec de grosses pincettes. Si Rabiot est fan de l'OM depuis sa jeunesse, l'issue des discussions entre Frank McCourt et Mohamed Ayachi Ajroudi paraît pour l'instant très incertaine.



Rabiot a joué 31 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison. Et il a été titularisé à 22 reprises.