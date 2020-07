Ajroudi : "On a chargé deux banques de travailler"

Mohamed Ayachi Ajroudi refuse d'entrer dans les détails des discussions avec Frank McCourt. Il a confirmé avoir mandaté deux banques.

"Vous savez, on a chargé deux banques de travailler, je suis confiant. Si on prend des banquiers, ça veut dire qu'ils ont une tâche à remplir, et on les paie pour ça", a-t-il confié à L'Équipe. Et de poursuivre : "Il faut laisser du temps au temps. Il y a toujours un acheteur et un vendeur. Je laisse les banquiers faire. C'est tout. C'est un plaisir de faire des affaires dans le sport. On ne va obliger personne à se stresser ou à faire autrement."





"J'ai rencontré Monsieur Boudjellal il y a un peu moins d'un an"

L'homme d'affaires tunisien a donné des précisions sur son lien avec Mourad Boudjellal : "J'ai rencontré Monsieur Boudjellal il y a un peu moins d'un an, dans le cadre d'un événement sportif. On n'a pas parlé de l'OM lors de notre première rencontre. Je ne me souviens plus de la première fois qu'on a parlé de l'OM avec lui. Je ne sais plus. On rencontre beaucoup de gens, vous savez."



Il faudra désormais un peu de temps pour savoir si les discussions entre les deux parties peuvent aboutir.