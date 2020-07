Lucas Mendes : "L'OM, ça me manque même un peu"

Lucas Mendes (Al Wakrah, 30 ans) s'est remémoré son passage à l'OM. Il le considère comme une belle expérience.

"Je garde les meilleurs souvenirs de Marseille. C'était ma première expérience hors du Brésil, dans un grand club, avec des grands supporters. Je n'en garde que des bons souvenirs. J'ai pu y jouer la Champions' League, l'Europa League, de jouer contre de très grands joueurs. Ça a été une très belle expérience. Ça me manque même un peu, le stade, le public du Vélodrome, de l'OM. J'ai toujours ça en tête", a déclaré le Brésilien lors d'un entretien accordé à Foot Mercato.





"On avait terminé parmi les meilleures défenses"

Il s'est souvenu que l'équipe avait été davantage en difficulté, la seconde saison : "Nous avons réalisé une belle première saison, en Ligue 1 et en Ligue Europa. On avait bien commencé la première année, mais la Ligue des Champions est arrivée. Un groupe très difficile, des adversaires très forts. On a perdu tous nos matches. Cela nous a fait mal. On n'a pas bien joué ensuite en Ligue 1, ça nous a déstabilisés. Il y a eu un changement d'entraîneur. Nous avons terminé 6e. Globalement, je dirais que mon passage a été positif, principalement ma première saison, au cours de laquelle on avait terminé parmi les meilleures défenses."



Il s'est aussi rappelé que Marcelo Bielsa souhaitait le conserver, lors de l'été 2014 : "Mon départ s'est fait très rapidement. On était en préparation. J'ai fait toute la pré-saison avec Marcelo Bielsa. Pour le premier match, j'ai démarré sur le banc. L'offre d'El Jaish est arrivée. Le club avait besoin de me vendre. La direction avait besoin d'argent pour honorer les engagements du club. La proposition était bonne pour eux. Elle était avantageuse pour moi aussi. Le transfert s'est donc fait. Plus tard, je crois que Marcelo Bielsa a dit qu'il ne voulait pas que je sois vendu. Cela a créé des tensions au sein du club. Mais c'est le football, ça arrive... Cette négociation avait été super rapide."



Le défenseur avait été remplacé par Matheus Doria, considéré par Vincent Labrune comme le grand espoir du football brésilien, mais qui n'a jamais gagné sa place dans le onze phocéen. Lucas Mendes a disputé 62 matches sous la tunique de l'OM, de 2012 à 2014.