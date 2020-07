Rachat OM : Boudjellal se paye Vezirian

Mourad Boudjellal s'est payé Thibaud Vezirian, sur Twitter.

Thibaud Vezirian s'est fait secouer, sur Twitter, après que des membres de la Team OM aient déterré des tweets pro-PSG. Il a réagi : "Se méfier de cette campagne de déstabilisation totalement orientée, mais rondement menée, avec des montages mélangeant vraies et fausses vieilleries, provenant de gens qui insultent leurs propres joueurs à chaque match. Où sont mes tweets anti PSG et toute autre reac à chaud ?", a-t-il posté. Et Mourad Boudjellal a commenté : "C'est amusant de voir Vezirian parler de campagne de déstabilisation, c'est un peu ton fonds de commerce depuis 15 jours. PSG what else ?"



Ces dernières semaines, Vezirian s'en était pris au projet de l'ancien président du RC Toulon.