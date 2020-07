Mercato : l'OM aurait ouvert le dossier Slimani

L'OM s'intéresserait à la situation d'Islam Slimani (32 ans), lequel cherche à quitter Leicester, ce mercato.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Selon les renseignements publiés par Foot Mercato, le club olympien en pince pour l'international algérien. Il pourrait faire une proposition pour obtenir son renfort, cet été. L'attaquant ne devrait pas être retenu par son entraîneur, Brendan Rodgers, lequel ne paraît pas compter sur lui. Et il verrait d'un bon oeil une possible arrivée dans la ville phocéenne. Il reste donc à voir si un accord pourrait être trouvé pour son transfert : ses dirigeants attendraient 10 millions d'euros pour le laisser filer, ce qui semble assez élevé pour son âge.



La saison passée, Slimani a marqué 9 buts et délivré 8 passes décisives en 18 apparitions en Ligue 1.