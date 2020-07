Du beau monde à l'anniversaire d'Acariès

Louis Acariès a fêté son 66e anniversaire hier soir en très bonne compagnie.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Associé au projet de rachat de l'OM qui occupe l'espace médiatique actuellement, Louis Acariès a invité à son anniversaire, le 13 juillet, Mourad Boudjellal et Mohamed Ajroudi, qui étaient tous les deux présents sur place, selon une vidéo publiée sur Instagram par le fils de ce dernier, Mehdi Ajroudi. Une autre invitée connue était également présente : la femme politique marseillaise Samia Ghali, qui a été élue 2e adjointe à la mairie de Marseille. Sur la vidéo, on la voit attablée à la droite de Mohamed Ajroudi, repreneur franco-tunisien qui souhaite racheter l'OM à Frank McCourt.



Reste à savoir si cette réunion non officielle entre les personnes qui souhaitent acquérir l'OM et une femme politique importante de la ville sera décisive, d'une quelconque manière, dans le dossier de la vente du club.