Eyraud félicite les bacheliers de l'OM

Tous les jeunes joueurs de l'OM ayant passé le bac cette année l'ont décroché.

Le président du club, Jacques-Henri Eyraud, a décidé de les féliciter via un message, diffusé sur le site officiel de l'OM : "Vous avez développé avec vos professeurs durant l'année scolaire un esprit critique, un esprit de synthèse et une capacité à résoudre des problèmes qui ne sont pas forcément ceux rencontrés sur le terrain mais ceux de la vie et de la société. C'est également de la culture générale qu'il faut avoir car je suis convaincu qu'il n'y a pas de bon footballeur sans un esprit ouvert sur d'autres domaines. Cultivez cette curiosité et cet intérêt pour le monde qui vous entoure, cela pourra faire la différence. Bravo à tous !"



En tout, 27 candidats du centre de formation de l'OM ont été admis au bac. Parmi eux, 5 ont décroché une mention "très bien".