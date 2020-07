Djellit répond à Villas-Boas sur la qualité des matchs

Le journaliste Nabil Djellit n'a semble-t-il pas apprécié que le coach de l'OM dise que le niveau des matchs des championnats étrangers qui ont repris le chemin des terrains n'est pas très haut.

"Villas-Boas devrait regarder un peu la Serie A... Il parait que les matchs sont claqués un peu partout en Europe etc... Entre Juve vs Atalanta et Napoli vs Milan, effectivement, ça ne joue pas bien au foot" conclut avec ironie Nabil Djellit, qui a publié cette adresse au Portugais sur Twitter.



C'est dans une interview récente à L'Equipe qu'André Villas-Boas avait noté que le manque de fraîcheur physique des joueurs les empêchaient d'avoir un bon niveau, depuis la reprise. En France, le championnat a été arrêté, et devrait reprendre fin août.