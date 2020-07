Lihadji : "Le projet et l'histoire du LOSC me font envie"

Isaac Lihadji (18 ans) s'est à nouveau exprimé sur son départ de l'OM. Il assure avoir choisi le LOSC, car il donnait sa chance aux jeunes et indiqué en vouloir à ses anciens éducateurs. Il a également confié avoir pris sa décision très tôt.

"J'ai choisi ce club pour plusieurs raisons. Lille fait confiance aux jeunes depuis plusieurs années. Il y a de nombreux exemples de joueurs qui ont réussi ici. Le projet me fait envie, tout comme l'histoire de ce club, les infrastructures", a-t-il notamment déclaré à L'Équipe. Il ne l'avait pas annoncé, mais il avait choisi très vite de rejoindre le LOSC : "J'ai décidé très tôt. Je me suis concerté avec ma famille, mes agents. L'OM m'a envoyé en réserve. Je n'oublie pas que l'entraîneur André Villas-Boas m'a laissé un peu de temps de jeu pour m'exprimer sur le terrain. J'ai pensé qu'ici, je pourrais davantage avoir la possibilité de faire mes preuves."





"Je veux faire aussi bien que Pépé"

Il assure par ailleurs qu'il n'est pas touché par les critiques : "On fait un métier public... Un footballeur se fera toujours critiquer pour ses choix de carrière. Il faut l'accepter. Ceux qui connaissent mon histoire comprennent mon choix. Je préfère le garder pour moi. À présent, c'est derrière moi. Maintenant, je suis à Lille, investi à 100 %." Et il n'en veut pas à André Villas-Boas, mais plutôt à ses anciens formateurs : "Je ne peux pas lui en vouloir. Grâce à lui, j'ai débuté en professionnel. Le coach m'a quand même fait confiance. J'en veux surtout à certains qui m'ont accompagné durant la formation quand j'étais plus petit." Il a enfin assuré qu'il pouvait prendre la place de Nicolas Pépé : "Je vais essayer de faire aussi bien que lui (2), mon style lui ressemble. Je suis rapide, explosif, j'adore dribbler. Je veux toujours attaquer, oser, aller de l'avant. Une lourde responsabilité ? Oui, je sais. Je veux montrer que je suis à la hauteur. La pression ne me fait pas peur."



Le jeune lillois, qui parle pour l'instant plus qu'il ne joue, est conseillé par l'agent Moussa Sissoko. Il a sacrifié toute une saison, lors de laquelle il aurait pu bénéficier de beaucoup temps de jeu, pour rejoindre l'extraordinaire projet de Gérard Lopez. Et il viendra désormais au Vélodrome en tant qu'adversaire.