FPF : le TAS annule la sanction de Manchester City

Le Tribunal Arbitral du Sport a annulé la sanction prononcée par l'UEFA, concernant le fair-play financier, ce lundi.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





Manchester City a remporté son bras de fer juridique contre le TAS. Le tribunal a considéré que le club anglais n'avait pas surévalué ses revenus publicitaires, entre 2012 et 2016. Il a en revanche estimé qu'il n'avait pas assez collaboré avec l'UEFA, sur ce dossier. Il n'est donc plus exclu des coupes d'Europe et va devoir s'acquitter d'une amende de 10 millions d'euros, contre 30 millions, initialement. Une énorme désillusion concernant le fair-play financier. "Alors que Manchester City et ses conseillers juridiques n'ont pas encore examiné l'intégralité de la décision du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), le club se félicite des implications de la décision d'aujourd'hui, qui valide la position du club par rapport à l'ensemble des preuves présentées. Le club tient à remercier les membres du panel pour leur diligence et la procédure régulière administrée", a publié le club mancunien sur son site officiel.



Ce verdict prouve l'inefficacité du FPF, lequel ne semble réprimander que les clubs qui tentent de rattraper le retard avec ceux qui ont pris le bon wagon. Et il ne paraît pas s'appliquer de la même façon dans tous les pays. Les Citizens ont montré la voie. On peut espérer que l'OM va la suivre, car sa sanction semble complètement sans queue ni tête (15 % des futurs revenus saisis, alors qu'il est déjà en déficit...).