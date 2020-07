Mercato : accord trouvé pour Balerdi ?

L'OM se serait entendu avec le Borussia Dortmund, concernant le prêt de Leonardo Balerdi (21 ans).

Si l'on en croit les informations rapportées par Bild, le club phocéen a négocié un prêt avec une option d'achat de 12 millions d'euros. Et l'Argentin se serait déjà entendu avec Jacques-Henri Eyraud.



Michael Zorc, directeur sportif du BVB, a confirmé son possible départ pour Marseille : "Si nous nous entendons avec nos homologues marseillais, nous laisserons partir Leo. Il a peu joué depuis son arrivée au Borussia il y a un an et demi et en défense, nous sommes déjà très bien pourvus. Même s'il devait nous quitter, nous n'aurons pas la nécessité de lui trouver un remplaçant", a-t-il confié au média.



Pour rappel, le BVB avait versé 15,5 millions d'euros à Boca Juniors pour s'attacher ses services, en janvier 2019. Il n'a depuis participé qu'à 7 rencontres de Bundesliga et pourrait tenter de se relancer, à l'OM.