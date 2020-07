Sarr : "Gueye nous a montré qu'il avait du ballon"

Bouna Sarr (28 ans) a donné son avis sur son nouveau partenaire Pape Gueye (21 ans). Il lui rappelle un peu Paul Pogba (27 ans).

"Il nous a montré qu'il avait du ballon, il est plutôt à l'aise. Il est encore jeune, mais on sent qu'il a quand même de l'expérience. Il était capitaine au Havre, il a déjà une certaine maturité et un leadership. Pour l'instant, il montre des choses intéressantes. "La Pioche" ? C'est vrai qu'il y a une similarité, de par le parcours déjà, mais aussi dans le style, très longiligne. On espère que ça se passera bien pour lui !", a confié le défenseur phocéen à La Provence.



Gueye devra notamment s'adapter à son nouvel environnement, ces prochaines semaines. On peut imaginer que les anciens feront en sorte de le protéger.