Une brouille avec Tevez ? Benedetto ne comprend pas

Dario Benedetto (30 ans) assure qu'il ne s'est jamais disputé avec Carlos Tevez (36 ans).

L'attaquant de l'OM a démenti s'être fâché avec son ancien coéquipier, Carlos Tevez : "J'ai parlé avec Carlitos, il y a une semaine. Je lui écris de temps en temps et j'ai une excellente relation avec lui. Je ne sais pas d'où viennent ces rumeurs, car la réalité est que nous avons même mangé ensemble, en dehors de Boca. Beaucoup de choses sont inventées, nous savons tous les deux que notre relation est plus que bonne et que nous n'avons jamais eu de dispute", a-t-il indiqué lors d'une interview accordée au journaliste Federico Bulos.



Pour rappel, Benedetto a défendu les couleurs de Boca Juniors de 2016 à 2019, inscrivant 45 buts en 76 apparitions.