Vers un départ, ce mercato ? La réponse de Sarr

Bouna Sarr (28 ans) a évoqué sa situation. Il souhaite rester pour disputer la Ligue des Champions avec l'OM, mais reste attentif aux opportunités.

"Je suis content d'attaquer ma sixième saison à l'OM ! Ce n'est pas rien. Sans prétention, ce n'est pas donné à tout le monde. Je suis très heureux aussi d'avoir l'opportunité de vivre ma première campagne de Ligue des champions. Je suis loin d'être à plaindre, il me reste encore deux ans de contrat. Maintenant, il faudra voir comment va fonctionner le marché, s'il y a des opportunités, mais je ne suis pas dans l'obsession de partir", a déclaré le latéral droit lors d'un entretien accordé à La Provence. Il souhaite découvrir la C1 : "Pour une fois qu'on joue la Ligue des champions, j'ai vraiment envie de la découvrir ici. À côté de ça, j'arrive aussi à un âge où les opportunités se feront plus rares à l'avenir. Il y a beaucoup de paramètres."





"La Liga ? J'aime la mentalité des gens"

Il ne pense pas que les dirigeants vont lui demander de partir : "Si le club est amené à me dire ça, j'aurais mon mot à dire. Mais à l'instant T, par rapport à notre effectif qui n'est pas très étoffé, je ne pense que le club soit en mesure de me dire : "Bouna tu dois absolument partir". Derrière, il faut recruter, ça crée des incertitudes... Je ne pense vraiment pas être dans une mauvaise position à ce niveau-là. Je ne pense pas qu'on puisse m'imposer de partir, et je ne pense pas imposer un départ. Je suis content d'être à l'OM." Il admet enfin qu'il se verrait bien en Liga : "Après, tout joueur qui n'a connu qu'un championnat a envie de découvrir une autre culture, un autre football. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte : les opportunités, le timing... La Liga ? Oui. Le football, l'environnement, la mentalité... J'y suis allé souvent, pour voir des amis ou y passer des week-ends, et j'aime bien la mentalité des gens, la culture foot."



Depuis 2015, Sarr a disputé 179 matchs sous le maillot de l'OM et marqué 8 buts. Il a également délivré 11 passes décisives.