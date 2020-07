Mercato : R. Lopes plutôt vers Nice qu'à l'OM ?

Rony Lopez (24 ans) pourrait rejoindre les rangs de l'OGC Nice, dans les prochains jours.

Selon les informations rapportées par As, le Sévillan est en discussion avancée avec les Aiglons, concernant une signature, ce mercato. En manque de temps de jeu (5 matchs de Liga joués, cette saison), il pourrait répondre favorablement à leurs sollicitations et retrouver Patrick Vieira, qu'il avait connu à Manchester City. Il paraît toutefois peu probable que le FC Séville le brade, alors qu'il avait investi 23 millions d'euros pour le recruter, il y a un an.



L'OM avait été associé au Portugais, au printemps. Il ne paraît toutefois plus dans le coup.