Mercato : Estupinan doublure d'Amavi à l'OM ?

Jordan Amavi (26 ans) plairait aux dirigeants du SSC Naples, en vue du mercato, mais n'aurait pas l'intention de partir. Le nom de Faouzi Ghoulam (29 ans) était évoqué dans l'éventualité d'un échange. Pervis Estupinan (22 ans) serait quant à lui tout proche de Marseille.

Selon AreaNapoli.it (qui reprend l'information de CalcioNapoli24), le latéral de l'OM figurait sur les tablettes du club napolitain, en vue de renforcer le côté gauche de sa défense. Et les dirigeants italiens auraient suggéré la possibilité d'un échange avec Faouzi Ghoulam, lequel peine à retrouver le niveau qui était le sien, il y a quelques saisons. L'opération ne devrait toutefois pas aboutir.



Selon des sources proches du club marseillais citées par le média, Amavi n'a pas l'intention de quitter Marseille. Il souhaiterait découvrir la Ligue des Champions. Quant à Ghoulam, il a peu de chance de signer à l'OM, puisque le média indique que ce dernier est déjà tombé d'accord avec Pervis Estupinan, le joueur de Watford actuellement prêté à Osasuna. Un accord aurait déjà été trouvé avec la formation anglaise. Une information étonnante, alors que l'OM et les Hornets sont opposés dans le dossier de Pape Gueye. Et le Sud-Américain est très convoité.



Pervis Estupinan a disputé 34 matchs de Liga, cette saison, inscrit 1 but et délivré 5 passes décisives. Il compte une sélection avec l'Equateur et pourrait constituer assurément une doublure intéressante à Jordan Amavi, dans la perspective d'un calendrier bien plus chargé. Une affaire à suivre...