Rachat OM, Latour : "Il faut qu'ils arrêtent"

Bertrand Latour n'apprécie pas les méthodes de Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal, concernant le possible rachat de l'OM.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"Là franchement, Pipo Bimbo, il faut qu'ils arrêtent. Ce n'est plus possible. Après, Mourad Boudjellal, sur son compte Twitter, il met des musiques en lien avec l'actualité sur le projet autour de l'Olympique de Marseille. Il se moque un peu de tout le monde alors qu'on ne le connait pas. Déjà, le club n'est pas à vendre. J'ai l'impression qu'on perd un temps fou. On n'est pas sûr que le club soit à vendre et maintenant ils veulent acheter les meilleurs joueurs du monde. Est-ce que ce qui se trame, cela n'en dit pas plus sur la perte d'influence d'Eyraud à l'OM plus que sur une vente ?", a déclaré le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.



La tournure des négociations devrait vite permettre de savoir si le projet a une chance d'aboutir, ou non.