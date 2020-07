Le Qatar croit toujours que MBS est derrière Ajroudi

Les Qataris n'en démordent pas : ils pensent que l'Arabie Saoudite est derrière l'offre de rachat de l'OM portée par Mohamed Ayachi Ajroudi.

Dans son édition du jour, Le Parisien dresse le portrait de l'homme d'affaires tunisien. Le quotidien rappelle notamment le point de vue des propriétaires du PSG sur son projet de rachat. Ils restent certains que Mohamed ben Salmane, prince héritier saoudien, est derrière cette opération : "Du côté du Qatar, propriétaire du PSG, on est convaincu que derrière Ajroudi se cachent l'Arabie saoudite et le prince héritier Mohamed ben Salmane, désireux de transposer la rivalité entre les deux Etats à la Ligue 1."



Il est pour l'instant bien difficile d'y voir clair sur le possible rôle de l'Arabie Saoudite dans le projet d'Ajroudi.