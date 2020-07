Mercato : Balotelli pourrait rester en Serie A

Mario Balotelli (29 ans) disposerait de pistes pour poursuivre dans le championnat italien, la saison prochaine.

Poussé vers la sortie par son président, l'ancien buteur de l'OM (8 buts en 15 apparitions), pourrait rejoindre une autre écurie de Serie A, lors du mercato. La Gazzetta dello Sport croit savoir qu'il est sollicité par plusieurs formations italiennes et par d'autres plus exotiques. Le Hellas Vérone serait notamment attentif à sa situation, et ce serait aussi le cas de Flamengo et du Vasco de Gama. Le quotidien précise que la balance a affiché 99 kg, à Brescia, ce qui démontre qu'il n'est pas dans une grande forme (il mesure 1m90).



Balotelli garderait en tête l'objectif de retrouver la Squadra Azzurra. On peut néanmoins imaginer qu'il lui faudra récupérer un niveau physique décent et enchaîner les prestations. Les écarts que le corps encaissait à 20 ans passent beaucoup moins bien, à l'approche de la trentaine...