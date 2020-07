Laurenti rêve de coacher l'OM

Fabien Laurenti embrasse une carrière d'entraîneur et se verrait bien prendre des fonctions à l'OM, après avoir fait ses preuves.

FootMarseille a besoin de vous ! On vous explique pourquoi ici.





"J'ai accepté le défi d'Aubagne car le club est très bien structuré avec de beaux moyens pour un club amateur. Je vais apprendre les ficelles du métier de coach et enseigner aux gamins ce que j'ai connu dans le monde pro. Commencer par un club amateur ne me fait pas peur. Je ne suis pas pressé. Je préfère prendre mon temps et bien faire les choses. Et quand je serai prêt pour les Seniors, on verra ça", a confié l'ancien joueur olympien lors d'un entretien accordé à ActuFoot.





"Je pense d'abord à passer mes diplômes"

Il souhaite faire un jour son retour à la Commanderie : "C'est un objectif, pourquoi pas, mais je ne fais pas une fixette là-dessus. Je sais qu'à l'OM, il faut avoir fait ses preuves. Donc là, je ne pense pas du tout à ça. Je pense d'abord à passer mes diplômes, à voir si ça se passe bien aussi. On n'est pas à l'abri du contrecoup. J'ai envie de faire les choses tranquillement les unes après les autres, mais si j'ai cette chance, ce serait super pour moi. C'est mon club, j'ai fait toute ma carrière là-bas. Y retourner en tant que coach serait superbe. Mais je ne m'y projette pas plus que ça pour l'instant", a-t-il ajouté.



Agé de 37 ans, Laurenti a défendu les couleurs de l'OM de 2002 à 2004 (20 matchs disputés).