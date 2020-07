Villas-Boas donne de nouvelles précisions sur son futur

André Villas-Boas a confié souhaiter prendre en mains une sélection nationale, probablement après 2024.

Le technicien portugais a une idée assez précise de ce que sera son futur : "Mon ambition de carrière a toujours été courte, en tant qu'entraîneur de football. J'ai commencé en 2009 avec l'objectif de terminer en 2023, 2024. L'avenir dépend beaucoup des circonstances. Où que vous soyez, comment vous êtes et ce qui se passe. En ce moment, je me sens bien à Marseille", a déclaré le Phocéen lors d'un entretien accordé à O Jogo (et rapporté par Nicolas Vilas). Et de préciser : "C'est difficile de dicter mes prochains pas, mais j'aimerais pouvoir entraîner une sélection et disputer un Mondial. Peut-être que ce sera possible dès 2022, à la Coupe du Monde au Qatar."



Le contrat qui lie AVB à l'OM court jusqu'en 2021. Il faudra certainement se montrer convaincant pour le pousser à le reconduire.